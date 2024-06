Na termometrach zobaczymy od 28 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr, w strefie brzegowej chwilami będzie silniejszy, wschodni.

Warunki biometeo w czwartek

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Gdyni , Gdańsku i Sopocie należy spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura maksymalna wzrośnie do 29 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr, okresami powieje silniej. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe jego wartość osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Na czwartek dla Krakowa prognozowane jest zmienne zachmurzenie z przelotnym deszczem i burzami. Może spaść do 10-30 l/mkw., wiać w porywach do 60-80 km/h, jest wysoce prawdopodobny grad. Temperatura wyniesie do 31 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 981 hPa.