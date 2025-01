Termometry pokażą maksymalnie od 2-3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i wschodzie, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na południowym wschodzie. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na zachodzie i północy może być dość silny i w porywach dochodzić do 50-70 km/h.