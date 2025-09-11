Warunki biometeo w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek strefa ciągłych, miejscami ulewnych opadów deszczu rano i przed południem będzie rozciągać się nad północną, środkową i wschodnią częścią kraju. W ciągu dnia opady zaczną powoli odsuwać się na wschód, gdzie utrzymają się do wieczora. W pozostałych regionach Polski będzie się stopniowo przejaśniać i wypogadzać, ale mimo to nie można wykluczyć przelotnych opadów deszczu w wilgotnym powietrzu napływającym już za frontem. Przy zachodniej granicy oraz w Tatrach, Bieszczadach i Beskidach mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza w Olsztynie do 23 st. C w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę. Będzie zmieniać kierunek na zachodni.

Prognoza pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 60 do 90 procent. Warunki biometeo będą niekorzystne, co może pogorszyć nastrój osobom wrażliwym na pogodę.

Warunki biometeo w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W czwartek w Warszawie początkowo będzie pochmurno i deszczowo. Po południu prognozowany jest zanik opadów i przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Powieje umiarkowany, chwilami dość silny wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Czwartek w Poznaniu początkowo zapowiada się pochmurnie, popada też deszcz. Po południu spodziewany jest zanik opadów, przejaśnienia oraz rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Wiatr okaże się słaby lub umiarkowany, zachodni. Ciśnienie będzie spadać - w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem zakryją chmury, z których popada deszcz. Po południu spodziewany jest zanik opadów i przejaśnienia. Termometry wskażą maksymalnie 19 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, z południowego zachodu. Ciśnienie będzie spadać - w południe osiągnie wartość 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu wystąpi zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 22 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby lub umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać - w południe osiągnie wartość 992 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W czwartek w Krakowie będzie pochmurno, może również spaść deszcz. Po południu spodziewane są przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 21 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, chwilami dość silny z zachodu. Ciśnienie powoli spada - w południe wyniesie 982 hPa.

Warunki drogowe w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl