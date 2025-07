Niż Isaac ze strefą chłodnego frontu przyniesie do Polski liczne burze, które będą nawiedzać kraj w kolejnych dniach. Za frontem do Polski napłynie chłodniejsze powietrze polarne znad Atlantyku, przez co temperatura spadnie o kilka stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W najbliższych dniach pogoda w kraju będzie kształtowana przez rozległy niż Isaac z centrami nad Wyspami Owczymi i Morzem Bałtyckim, ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego. Już w poniedziałek wieczorem i w nocy przyniesie on liczne burze na zachodzie, południu i częściowo w centrum, natomiast we wtorek zagrzmi na północy i wschodzie kraju. Za frontem napłynie do Polski zdecydowanie chłodniejsze powietrze polarne znad Atlantyku, kończące tym kolejny krótki upalny epizod. Po przejściu frontu temperatura obniży się o około 5-6 stopni Celsjusza.

Pogoda na wtorek

We wtorek na północy i wschodzie, a nad ranem również w centrum kraju pojawią się przelotne opady o natężeniu do 10-20 l/mkw. oraz lokalne burze, podczas których deszczu spadnie do 20-40 l/mkw. Na pozostałym obszarze Polski zapowiada się pogodny dzień, choć na zachodzie może pokropić. Termometry pokażą maksymalnie od 23-24 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 25-26 st. C w centrum, do 27-28 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr wiejący z zachodu będzie umiarkowany, w porywach dość silny, dochodzący do 40-50 km/h.

Pogoda na środę i czwartek

We środę zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane na południu, a duże - z przelotnymi opadami deszczu - na północy i częściowo w centrum kraju. Lokalnie możliwe są pojedyncze burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-23 st. C na północy do 25-26 st. C na południu Polski. Powieje umiarkowanie, z zachodu.

Czwartek będzie pogodny, choć z przelotnymi opadami na północy oraz pojedynczymi burzami na południu kraju. Słupki rtęci pokażą od 23-24 st. C na północy do 26-28 st. C na południu. Wiatr, wiejący z północnego zachodu, będzie umiarkowany.

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek niebo nad całą Polską zakryją chmury. Lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23-24 st. C na Pomorzu Zachodnim do 26-27 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i zmienny wiatr.

W sobotę pogoda się poprawi - jedynie na wschodzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna osiągnie od 24-25 st. C na Pomorzu Zachodnim do 27-28 st. C na Podkarpaciu. Podobnie jak w piątek wiatr będzie słaby i zmienny.

