Wyjmijcie z szafy rękawiczki. Chwilami będą się przydawać

W najbliższych dniach Polska pozostanie pod wypływem rozległego i stabilnego układu wysokiego ciśnienia Riccarda znad Wysp Brytyjskich. Napływające z północy Europy masy powietrza przyniosą chłodne dni i zimne noce. Wczesnym rankiem nadal występować będą przymrozki, warto więc cieplej się ubierać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, centrum wyżu Riccarda w kolejnych dniach stopniowo kierować się będzie w kierunku Polski i wschodniej Europy. Do końca tygodnia aura będzie dość stabilna, charakteryzująca się przewagą umiarkowanego i dużego zachmurzenia za dnia oraz licznymi rozpogodzeniami i przymrozkami w ciągu nocy. Lokalnie mogą pojawiać się słabe opady deszczu.

Pogoda na drugą część tygodnia

Środa przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Symboliczne opady deszczu możliwe są jedynie lokalnie na południu Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 st. C na północnym wschodzie, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C lokalnie na południu i zachodzie. Powieje północny umiarkowany, tylko w porywach dość silny, wiatr.

Pochmurno będzie także w czwartek. Na niebie dominować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady możliwe są jedynie na północnym wschodzie. Termometry wskażą maksymalnie od 8-9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11-12 st. C do, 13 st. C na południu. Lokalnie nad ranem, zwłaszcza na północnym wschodzie, temperatura spadać może do -4/-2 st. C. Wiatr będzie północny, umiarkowany, chwilami dość silny.

W piątek również wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu na północy kraju. Na termometrach zobaczymy od 8-10 st. C na wschodzie do 11-13 st. C na zachodzie kraju. Lokalnie nad ranem, zwłaszcza na północnym wschodzie, temperatura spadać może do -4/-2 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i opadami deszczu do 2-5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 10-11 st. C na wschodzie i w centrum kraju do 12 st. C na zachodzie. Nad ranem, zwłaszcza na północnym wschodzie, temperatura może spaść do -2/0 st. C. Powieje umiarkowany północno wschodni wiatr.

W niedzielę na niebie pojawi się sporo chmur, ale możliwe są także rozpogodzenia. Słabe opady deszczu wystąpią lokalnie na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-12 st. C na wschodzie i w centrum kraju do 13-15 st. C na zachodzie. Lokalnie nad ranem, zwłaszcza na północnym wschodzie, temperatura spadać może do -2/0 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl