Pogoda na 16 dni: przyjdzie ocieplenie, ale na moment

Zanim to ciepło dostało się tak daleko na północ (w sobotę na Islandii było 25 stopni), to wcześniej pokonało drogę tysięcy kilometrów, przemieszczając się nad Atlantykiem z południa (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Po weekendzie czeka nas stopniowe ocieplenie i we wtorek oraz w środę w wielu miejscach możemy spodziewać się nawet 22 stopni Celsjusza. Później, tuż przed weekendem, czeka nas nowe ochłodzenie, chociaż nie powinno być tak silne jak trwające obecnie - od piątku do niedzieli na termometrach zobaczymy przeważnie od 12 do 18 st. C.