Pogoda na 16 dni: nie wszędzie gorący półmetek wakacji

Pogoda na 16 dni

Do środy, a więc do końca lipca, najwyższa temperatura w Polsce osiągnie 29 stopni Celsjusza na południu, ale tylko 20-23 stopnie nad morzem. Później, już w ciągu pierwszych dni następnego miesiąca, w całym kraju temperatura wzrośnie, osiągając 33 stopnie na wschodzie i południu oraz 24-25 stopni nad Bałykiem. Ta najgorętsza aura utrzyma się do 9 sierpnia, po czym nastąpi wyraźne ochłodzenie i wtedy będzie od 19 stopni na wybrzeżu do 26-27 stopni w pozostałych regionach.