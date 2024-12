Pogoda na 16 dni: będzie zimniej niż ostatnio

Pierwszy tydzień zimy w pogodzie będzie nam upływał w obecności rozległego wyżu, który teraz jest nad Atlantykiem, nieopodal Hiszpanii. Ale w najbliższych dniach rozrośnie się on na wschód i znajdzie się nad centrum kontynentu. Zanim wyż osiągnie takie położenie, to wcześniej skieruje do nas, wspólnie z niżem, który na początku tygodnia będzie nad Bałtykiem, zimne powietrze z północy. Ta fala ochłodzenia popłynie jeszcze dalej na południe i dotrze aż do wybrzeży Morza Śródziemnego (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Pogoda na święta Bożego Narodzenia

W najbliższych dniach, a więc także w święta, najchłodniej będzie na wschodzie kraju, gdzie termometry wskażą od 0 do 2 stopni Celsjusza. Na zachodzie Polski temperatura będzie wyższa i osiągnie 5-6 st. C. Nocami, w czasie dłuższych rozpogodzeń, możemy spodziewać się kilkustopniowego mrozu.

Później, już pod koniec grudnia i na początku stycznia, zrobi się trochę chłodniej. We wschodniej części kraju chwyci słaby mróz do -2/-1 st. C, czasami mroźnie będzie także w ciągu dnia. Na zachodzie ma być do 3-4 st. C. Taka pogoda utrzyma się do 5 stycznia, a następnie możliwe jest nieduże ocieplenie. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.