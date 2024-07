Ponad połowa Polski objęta ostrzeżeniami. Uważajmy

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, który w porywach może rozpędzać się do 85 kilometrów na godzinę. Obowiązują też ostrzeżenia przed burzami i upałem. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia stracą ważność o godzinie 17 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15-30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80-85 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 17 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków zachodnich. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 18 w niedzielę.