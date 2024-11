IMGW ostrzega. Przez cały dzień może silnie wiać

IMGW opublikował ostrzeżenia meteorologiczne. W części północnej Polski od rana utrzymywać się ma wietrzna pogoda, a miejscami podmuchy mogą osiągnąć prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Sprawdź, gdzie zachować szczególną ostrożność.

Ostrzeżenia IMGW - silny wiatr

Na obszarach tych ma występować silny wiatr zachodni o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenia będą ważne do północy.