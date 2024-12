IMGW ostrzega. Podmuchy wciąż są niebezpiecznie silne

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

W tych miejscach ma wiać z zachodu i północnego zachodu, ze średnią prędkością do 50 kilometrów na godzinę w porywach do 80 km/h.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej, szczególnie do wysokości około 1200 metrów nad poziomem morza. Temperatura minimalna od 0 do 3 stopni Celsjusza, temperatura maksymalna od 3 do 5 st. C. Suma opadów deszczu od 10-20 l/mkw. Wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu.