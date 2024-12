Porywy nawet do 100 km/h. Ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Prognozowany jest tam silny wiatr o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

śląskim , w powiatach: kłobuckim, lublinieckim, częstochowskim, Częstochowa, myszkowskim, zawierciańskim (gdzie ostrzeżenia będą ważne od godziny 8 do 17), bielskim, cieszyńskim, żywieckim (gdzie ostrzeżenia będą ważne do godziny 18);

małopolskim , w powiatach: olkuskim, krakowskim, Kraków, proszowickim, wielickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów (gdzie ostrzeżenia będą ważne od godziny 8 do 17), gorlickim, nowosądeckim, nowotarskim, tatrzańskim (gdzie ostrzeżenia będą ważne do godziny 18);

, w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim, wągrowieckim, poznańskim, Poznań , kościańskim, leszczyńskim, śremskim (gdzie ostrzeżenia będą ważne do godziny 12), gnieźnieńskim, słupeckim, konińskim, tureckim, Konin , kolskim, kaliskim, Kalisz, ostrzeszowskim, ostrowskim, krotoszyńskim, gostyńskim, rawickim, jarocińskim, średzkim, wrzesińskim, pleszewskim (gdzie ostrzeżenia będą ważne do godziny 14) oraz kępińskim (gdzie ostrzeżenia będą ważne od godziny 8 do godziny 17);

warmińsko-mazurskim , poza powiatami objętymi pomarańczowymi alarmami (gdzie ostrzeżenia będą ważne do godziny 14, a w powiatach szczycieńskim i nidzickim od godziny 8 do godziny 17);

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej, szczególnie do wysokości około 1200 metrów nad poziomem morza.Temperatura minimalna od 0 do 3 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna od 3 do 5 st. C. Suma opadów deszczu od 10-20 l/mkw. Wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu.