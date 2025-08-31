Tu gęsta mgła utrudni widzialność. IMGW wydał alarmy

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Jak podają synoptycy, zjawisko będzie najdłużej utrzymywać się w obniżeniach terenu i w pobliżu cieków oraz zbiorników wodnych.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami

Alarmy pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami obowiązują w województwach:

  • pomorskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim, wągrowieckim;
  • kujawsko-pomorskim, poza powiatami południowymi;
  • mazowieckim, w powiatach mławskim i żuromińskim;
  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami południowo-wschodnimi.

W powyższych powiatach mogą miejscami utworzyć się gęste mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Najdłużej mgła będzie się utrzymywać w obniżeniach terenu i w pobliżu cieków i zbiorników wodnych. Alarmy będą ważne od godziny 22 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGWIMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

