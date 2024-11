Niż Telse przyniesie zimowe opady. W części kraju spadnie śnieg

Niż Telse sprawi, że w najbliższych dniach pojawią się w Polsce opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Później stery w pogodzie przejmie wyż i spodziewane są przymrozki.

Najbliższej doby Polska dostanie się pod wpływ pochmurnego, deszczowego niżu Telse. - Ośrodek niskiego ciśnienia wraz z systemem okludujących się frontów atmosferycznych (kombinacji frontów chłodnych i ciepłych) obejmie już w nocy zachodnią i centralną Polskę, a w ciągu dnia również jej wschodnią część - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. - Do Polski początkowo napływać będzie umiarkowanie ciepłe powietrze z zachodu Europy, następnie w ciągu dnia nieco chłodniejsze znad północnego Atlantyku - dodał. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl, w piątek będzie jeszcze pochmurno. Na wschodzie, w centrum i na południu kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a w górach śniegu. - Jednak ciśnienie będzie szybko wzrastać, a od zachodu Polska dostanie się pod wpływ silnego wyżu. Jego centrum przemieści się znad Niemiec w kierunku Ukrainy - dodał.

Wpływ wyżu barycznego spowoduje powstawanie licznych mgieł i zamgleń, miejscami ograniczających widzialność do około 100 metrów. Spodziewane są też przymrozki. - Opady wprawdzie nie są prognozowane, jednak z utrzymującego się w wielu regionach kraju niskiego zachmurzenia nie można wykluczyć słabych opadów mżawki - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl. Prognozowane są rozpogodzenia, w weekend głównie na zachodzie kraju, natomiast na początku przyszłego tygodnia również w pozostałych regionach.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek w całym kraju będzie pochmurno ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi opadami deszczu o natężeniu 2-10 litrów na metr kwadratowy. Niewielkie przejaśnienia możliwe są jedynie na południu i lokalnie w centrum. Termometry pokażą maksymalnie od 4-5 st. C na Suwalszczyźnie do 7-8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr, południowo-zachodni, od północny skręcający na północno-zachodni. Na południu i zachodzie może osiągać prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Piątek na przeważającym obszarze kraju przyniesie pochmurną aurę. Poza tym wystąpią słabe, przelotne opady deszczu o sumie 3-5 l/mkw., w górach deszczu ze śniegiem i śniegu (spadnie do 5-15 centymetrów śniegu). Rozpogodzenia spodziewane są jedynie na zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3-4 st. C na wschodzie kraju do 5-6 st. C na zachodzie. Wiatr, umiarkowany, będzie wiał z północy.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury, rozpogodzenia prognozowane są jedynie na zachodzie Polski. Lokalnie możliwy jest słaby opad mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 st. C na wschodzie kraju do 5-6 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

W niedzielę wystąpi zmienne zachmurzenie - od małego na zachodzie kraju do dużego i całkowitego na wschodzie. Tego dnia nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek zapowiada się dość pogodnie i bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnem Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

