Nawałnice i afrykański żar. To będzie bardzo trudny tydzień

W pogodzie w tym tygodniu będzie się działo. Czekają nas pierwsze upalne dni, choć nie wszyscy ich doświadczą. Nie zabraknie słońca, ale w prognozie widać nawałnice.

- Polska pozostaje pod wpływem układów niżowych znad północnej i zachodniej Europy. Od południa rozwija się jednak klin wyżowy związany z wyżem Minos, którego główne centrum przemieszcza się znad Włoch w stronę Bałkanów. Wyż zaciąga znad Afryki gorące zwrotnikowe powietrze, które muśnie we wtorek również nasz kraj - wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. - Od północy na Polskę napiera chłodniejsze powietrze polarne, bo niże nie dają za wygraną, w związku z czym uformuje się front atmosferyczny, na którym skłębią się chmury, przelotnie popada i zagrzmi - dodaje.

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy, a w niektórych miejscach również burze z gradem i silnym wiatrem. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 27 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, z wyjątkiem tego wiejącego podczas burz, będzie słaby i umiarkowany. Powieje z południowego zachodu.

Ulewy, nawałnice i upał

- W nocy z wtorku na środę nad zachodnią i północną Polską na froncie atmosferycznym przemieści się deszczowa fala, niosąc ulewy i nawałnice - zapowiada synoptyk. Suma opadów podczas ulew wyniesie nawet do 50 l/mkw.

W środę będzie pochmurno, a na wschodzie i południu chwilami wystąpią opady deszczu do 10-40 l/mkw., może też zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach nad morzem osiągający prędkość do 70 kilometrów na godzinę. Podczas burz powieje jeszcze silniej.

Uspokojenie i ochłodzenie

W czwartek w całej Polsce się wypogodzi. Temperatura maksymalna osiągnie od 21 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w środkowej części kraju, do 26 st. C na Przedgórzu Sudeckim. Z kierunku północno-zachodniego będzie wiać słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Aż 33 stopnie

Piątek w większości kraju również przyniesie pogodną aurę. Na krańcach zachodnich niebo będzie pokryte kłębiastym zachmurzeniem, wzrastającym do dużego. Tam pojawią się też przelotne opady deszczu do 5-30 l/mkw. i burze z silnym wiatrem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 st. C na Podlasiu, przez 30 st. C w centrum kraju, do 33 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

Na sobotę prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami wystąpią opady deszczu do 10-40 l/mkw. W niektórych miejscach, szczególnie na wschodzie i południu kraju, możliwe są także burze, w trakcie których będzie silnie wiać. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C w rejonie Pomorza Zachodniego, przez 25 st. C w centralnych regionach, do 27 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny.

