Nadciągają opady śniegu. Czy pozostaną z nami do świąt? Pogoda na Boże Narodzenie

Pogoda na Boże Narodzenie. Na razie możemy pożegnać się z wiosennymi temperaturami, jakie zapanowały w Polsce, ponieważ kolejne dni przyniosą spore ochłodzenie. W weekend miejscami popada śnieg - lokalnie może dosypać go naprawdę sporo. Czy jednak białe krajobrazy mają szansę utrzymać się do Wigilii?

- Na pogodę w Polsce będzie wpływać niż Anka znad Skandynawii. Z zachodu na wschód kraju będzie przemieszczać się chłodny front atmosferyczny. Napłynie chłodne powietrze polarne znad północnego Atlantyku - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

W piątek w prawie całej Polsce zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie. Lokalnie pojawią się słabe, przelotne opady deszczu, a Tatrach spadnie 5-10 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od około 5-6 stopni Celsjusza w regionach wschodnich do 6-7 st. C na zachodzie i w centrum kraju. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość 50-70 kilometrów na godzinę.

Jak zapowiada synoptyk, początek weekendu przyniesie wyraźne ochłodzenie, a dość silny i porywisty wiatr znacząco obniży temperaturę odczuwalną.

- Bardzo ciekawie zapowiada się koniec tygodnia, kiedy to Polska znajdzie się w zasięgu głębokiego niżu znad Morza Północnego ze strefą frontu okluzji, który niemal w całym kraju przyniesie opady deszczu, na wschodzie kraju deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na fali frontowej w rejonie Adriatyku może powstać wtórny ośrodek niżowy, przemieszczający się dalej przez Bałkany w kierunku Morza Czarnego. Taki śródziemnomorski cyklon powstały w środowisku ciepłych wód morskich, charakteryzujący się ogromnym zasobem wilgoci, z pewnością przyniesie ulewne deszcze na Bałkanach, jednak bardzo możliwe że również wschodnia Polska znajdzie się w bezpośrednim zasięgu jego oddziaływania. To oznaczałoby, że w poniedziałek oraz we wtorek w rejonie Podkarpacia i Lubelszczyzny pojawią się opady śniegu i mokrego śniegu. Prognozowane na tę chwilę sumy opadowe wynoszą od 5 do 10 centymetrów na nizinach oraz około 20-40 cm w górach - opowiada synoptyk.

Pogoda na weekend i poniedziałek

Sobota na północy i zachodzie kraju zapowiada się pochmurno, a lokalnie słabo popada deszcz. W pozostałych regionach zrobi się dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 2-3 st. C na wschodzie do 5-6 st. C na zachodzie Polski. Powieje umiarkowany, na zachodzie i północy w porywach dość silny, południowo-zachodni wiatr.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu. Na wschodzie kraju pojawi się również deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie od 2-3 st. C na wschodzie do 6-7 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni.

W poniedziałek będzie pochmurno. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu wystąpią na południu kraju. W górach spadnie do 10-15 cm śniegu. Termometry pokażą od 1-2 st. C na wschodzie do 3-4 st. C na zachodzie i w centrum. Wiatr ze zmiennych kierunków powieje słabo.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na Wigilię

We wtorek, czyli w Wigilię, zgodnie z wcześniejszymi prognozami, powinniśmy spodziewać się łagodnej, aczkolwiek wilgotnej aury. Dzień zapowiada się pochmurno, ale na północy i zachodzie kraju będzie się przejaśniać i wypogadzać. W niektórych miejscach, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem, natomiast w górach będzie padać sam śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 0-1 st. C na wschodzie do 3-5 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie umiarkowany, północny.

Pogoda na Boże Narodzenie

W pierwszy i drugi dzień świąt stery w pogodzie przejmie rozległy i silny wyż, który sprowadzi do Polski nieco cieplejsze powietrze znad Atlantyku. Wówczas dominować będzie ponownie przewaga pochmurnej aury z lokalnymi rozpogodzeniami.

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia, środa, przyniesie miejscami - zwłaszcza na południowym wschodzie - słabe opady deszczu i mżawki, natomiast w górach w dalszym ciągu popada śnieg. Termometry pokażą od 1-3 st. C na wschodzie Polski do 3/5 st. C w regionach zachodnich. Powieje słaby, zmienny wiatr.

W czwartek, drugi dzień świąt, prognozowana jest kontynuacja pochmurnej i wilgotnej aury. Z uwagi na duże zachmurzenie, pomimo napływu ciepłego powietrza, termometry wskażą jedynie od 0-2 st. C na wschodzie Polski do 2-4 st. C na zachodzie. Zmienny wiatr będzie słaby.

Prognozowane opady w kolejnych dniach

Autorka/Autor:ps,as

Źródło: tvnmeteo.pl