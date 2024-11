To będą mroźne poranki. Arktyczne zimno płynie do Polski

Wyż, który w wielu miejscach kraju gwarantuje słoneczną pogodę, jednocześnie sprzyja uciekaniu ciepła do atmosfery. Dlatego noce i poranki w tym tygodniu będą zimne. Na wschodzie kraju chwyci kilkustopniowy mróz.

Za nami kolejna noc i poranek, kiedy temperatura spadła poniżej zera. Najchłodniej było na południowym zachodzie kraju. W Jeleniej Górze temperatura spadła do -3,4 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -5 st. C - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zanotowano jednak dużą różnicę temperatury między południem a północą Polski. W północnych regionach sięgała ona znacznie powyżej zera, a najcieplejszy okazał się Kołobrzeg, gdzie było 9,4 st. C.

Mróz w Polsce

Zimne, arktyczne powietrze z północy kontynentu płynie w naszą stronę za sprawą stabilnego i rozległego układu wysokiego ciśnienia znad wschodniej Europy i w tym tygodniu się to nie zmieni.

- Prognozowana jest dość pogodna, a w niektórych miejscach słoneczna aura z licznymi rozpogodzeniami w ciągu nocy, co będzie sprzyjać wypromieniowywaniu ciepła. W efekcie tego temperatura będzie ujemna - wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

W nocy z poniedziałku na wtorek najchłodniej będzie na wschodzie kraju. Temperatura spadnie tam do -3 i -4 st. C, ale lokalnie możliwe jest nawet -5 st. C. W centrum Polski nad ranem termometry wskażą około -2 i -1 st. C.

W trakcie kolejnych dwóch nocy, z wtorku na środę oraz ze środy na czwartek, lekki mróz prognozowany jest głownie na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Termometry wskażą od -1 do -3 st. C, a lokalnie do -4 st. C.

Nawet -6 stopni. Zgniły wyż obejmie Polskę

Sytuacja pogodowa zmieni się nieco w drugiej połowie tygodnia, ale niska temperatura nocami i godzinach porannych z nami zostanie. - Wskutek nagromadzenia dużej ilości wilgoci, wyż może przyjąć charakter tak zwanego zgniłego wyżu, co będzie skutkować pochmurną i mglistą aurą w wielu miejscach kraju. Ujemnej temperatury należy się jednak spodziewać do końca tygodnia, głownie na południu i południowym wschodzie - zapowiada synoptyk.

Temperatura w nocy i o poranku będzie wynosić najprawdopodobniej od -1 do -3 s. C, ale niewykluczony jest jeszcze większy mróz. Lokalnie na termometrach możemy zobaczyć od -4 do -6 st. C.

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl