Dzisiaj było -6 stopni. Następne poranki też będą lodowate

Nocą z wtorku na środę temperatura ma najbardziej obniżyć się na południu, wschodzie i w centrum kraju. Termometry pokażą od -2 do -4 st. C, ale lokalnie, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Ziemi Świętokrzyskiej, możliwy jest nawet 6-stopniowy mróz, a przy gruncie temperatura może spaść do -10 st. C.