Pogodowe stery w Polsce zaczyna przejmować niż Max. Za jego sprawą w naszym kraju zagoszczą zimowe opady - miejscami intensywne. Pojawią się także opady deszczu ze śniegiem. Nadal będzie mroźno.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek na północnym wschodzie i wschodzie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie, które na pozostałym obszarze kraju będzie wzrastać do dużego. W północno-zachodnich regionach spadnie do 5 centymetrów śniegu. Intensywniej popada w górach, tam możliwe są opady do 10 cm. Z kolei na południowym zachodzie, południu i w centrum pojawią się opady deszczu ze śniegiem rzędu do 5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Podkarpaciu. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na wschodzie i południu wystąpią opady śniegu do 1-3 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale okresami może przybierać na sile.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na weekend 15-16.02

Sobota przyniesie nam pochmurne niebo z przejaśnieniami. Na północy i w centrum kraju spodziewane są słabe opady śniegu do 1 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. C na Warmii i Podlasiu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na zachodzie. Powieje z północnego zachodu, umiarkowanie i dość silnie.

W niedzielę prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Na wschodzie możliwe są słabe opady śniegu poniżej 1 cm. Temperatura maksymalna sięgnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z północy.

A co po weekendzie?

Poniedziałek zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od -4 st. C na północnym wschodzie, przez -3 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje na ogół z zachodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl