Kiedy powróci ciepło? "Trochę sobie poczekamy"

Od kilku dni do Polski docierają zimne masy powietrza. Efektem tego są chłodne dni oraz mroźne noce z porannymi przygruntowymi przymrozkami. Niestety najnowsze prognozy synoptyków nie napawają optymizmem.

Blokada ciepła

Eksperci zwracają uwagę na wyż Riccarda, który ukształtował się nad Wielką Brytanią. Pełni on bardzo ważną rolę, ponieważ zablokował ciepłe powietrze atlantyckie, które znajduje się na zachodzie.

- Między tym wyżem a niżem znajdującym się nad Rosją wprost z Arktyki płynie do nas zimne powietrze (...) Istotne jest to, że kolejny front związany z tym niżem przesuwa się nad Polską. To jest kolejna porcja chłodu - powiedział w programie "Wstajesz i wiesz" synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.