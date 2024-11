"Front sprzyja pierwszym większym ruchom w atmosferze". Czy pogoda się poprawi?

Zanim zza szczelnej warstwy chmur zacznie przebijać się słońce, czekają nas opady. W części kraju pojawi się deszcz ze śniegiem. Najwyższa temperatura, jakiej spodziewamy się w tym tygodniu, to 10 stopni Celsjusza.

- Polska pozostaje w obszarze podwyższonego ciśnienia. W chłodnym powietrzu polarnym zalegającym nad naszym krajem procesy osiadania powietrza w wyżu wciąż utrzymują chłód, wilgoć i zanieczyszczenia przy ziemi. Jednak front atmosferyczny, który wkroczył nad Polskę, sprzyja pierwszym większym ruchom w atmosferze, a tym samym kłębieniu się chmur i przejaśnieniom - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Jak dodaje, w drugiej połowie tygodnia do środkowej Europy zaczną sięgać niże znad Atlantyku. - Dzięki dużej różnicy ciśnienia powietrze zacznie się mieszać, a nisko zawieszone chmury zostaną rozerwane na strzępy i rozgonione. To pozwoli na rozpogodzenia i chwile ze słońcem - wyjaśnia.

Środa zapowiada się pochmurno i mglisto. Niebo będzie się przejaśniać w niektórych miejscach na Pomorzu, zachodzie i południu kraju. W pasie od Warmii i Kaszub, przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, po Dolny Śląsk pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza na południu, wschodzie i w centrum kraju do 7-8 st. C w rejonie Pomorza. Wiatr będzie północny i zachodni, słaby i umiarkowany.

Spadnie deszcz ze śniegiem

Czwartek przyniesie pochmurną aurę, ale będzie się przejaśniać. Na północy, zachodzie i w środkowej Polsce słabo i przelotnie popada deszcz, a na północnym wschodzie pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 3-4 st. C na Podkarpaciu, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Pomorzu. Powieje zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Tylko na północy i zachodzie okresami będzie dość silny.

W piątek również będzie pochmurno z przejaśnieniami, a słabe i przelotne opady deszczu wystąpią na południu kraju. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 5 st. C na Podkarpaciu, przez 7 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C na zachodzie. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Prognoza pogody na weekend

Sobota będzie kolejnym pochmurnym dniem, a przejaśnienia pojawią się tylko w południowych regionach. Na północy Polski wystąpią słabe opady deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na Podkarpaciu, przez 8 st. C w centrum, do 9-10 st. C na zachodzie kraju. Z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzający się do 60 kilometrów na godzinę.

Na niedzielę prognozowana jest pochmurna aura, choć będzie się wypogadzać. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl