Dwie linie nawałnic w Polsce. "Niewykluczony rozwój trąby powietrznej"

Pierwsza linia nawałnic

Arleta Unton-Pyziołek przekazała, że front burzowy wkroczy od zachodu do Polski około godziny 13-14. W ciepłym wilgotnym powietrzu ma on się przekształcić w typowo letnią linię nawałnic nad zachodnimi regionami kraju i Pomorzem. Do godziny 16 burze wystąpią na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubskiej, Pomorzu Zachodnim, a do 18 zagrzmieć może także w Wielkopolsce i na Pomorzu. Burze będą niosły szczególnie groźne zjawiska, w tym ulewy do 30-40 l/mkw. oraz grad.