Dwa rodzaje zagrożeń. Mapa Polski żółta od alarmów

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - oblodzenie

W tych regionach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4 do -1 stopni Celsjusza, lokalnie około -6 st. C , temperatura minimalna przy gruncie od -8 st. C do -4 st. C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - przymrozki

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -4 do -2 st. C, przy gruncie do -6 st. C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 3 do 9 st. C.