Drastyczny spadek temperatury. Nad ranem przy gruncie nawet -10 stopni

Najbliższe dni przyniosą spore ochłodzenie. Wraz z zimnym frontem do Polski dotrze fala opadów, która obejmie większość kraju. Pod koniec tygodnia nad ranem chwyci mróz. Temperatura przy gruncie będzie jeszcze niższa, może spaść nawet do -10 stopni Celsjusza.

- Polska dostała się w obszar obniżonego ciśnienia rozciągającego się od Hiszpanii po Finlandię. Bezpośredni wpływ na pogodę ma niewielki niż z centrum wędrujący znad północno-wschodniej Polski w stronę Zatoki Fińskiej - mówi synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Nad krajem przemieszcza się chłodny front niosący potrzebne opady deszczu na południu, wschodzie i w centrum kraju. Ciepłe masy powietrza zaczną być wolno, ale konsekwentnie wypierane od północnego zachodu przez masy chłodniejsze.

Więcej opadów, spadek temperatury

W środę kolejna strefa opadów deszczu wkroczy nad zachodnie regiony, by kolejnej doby postępować w głąb kraju. W czwartek, już w chłodnym i wilgotnym powietrzu polarnym, opady deszczu będą obfitsze, a na północy przechodzić mają w deszcz ze śniegiem.

- Pod koniec tygodnia rozwijający się nad Wielką Brytanią i południową Skandynawią wyż zepchnie pas mieszanych opadów nad południowe regiony Polski, w górach sypnie do 10-20 centymetrów śniegu. Natomiast na północy Polski w sobotę i niedzielę wyż przyniesie rozpogodzenia, stąd temperatura nad ranem spadać będzie do -5 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do -10 stopni Celsjusza - dodaje ekspertka.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Miejscami na południu, wschodzie i w centrum kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny.

Pochmurna aura z większymi przejaśnieniami dominować będzie w środę. Miejscami, głównie na zachodzie i w centrum kraju wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-9 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na południu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i południa.

Pogoda na drugą część tygodnia

Pochmurno będzie także w czwartek. Na wschodzie okresami pojawią się opady deszczu do 10-20 l/mkw. Z kolei na Pomorzu i Warmii spadnie deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Pomorzu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z kierunków zachodnich.

Piątek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami może padać deszcz do 5 l/mkw., a na północy deszcz ze śniegiem. Jedynie na południowym zachodzie nie wystąpią opady. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Pomorzu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na południu. Wiatr powieje z kierunków północnych i będzie słaby, umiarkowany, okresami dość silny.

W sobotę na północy kraju pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie, które nie przyniesie opadów. Poza tym będzie pochmurno, okresami popada deszcz oraz deszcz ze śniegiem do 5-10 l/mkw., w górach spadnie do 10-20 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na wschodzie do 7 st. C w centrum kraju i na Pomorzu. Wiatr będzie północno-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach sięgający do 60 km/h.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Autorka/Autor:fw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl