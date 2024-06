Nadchodzące dni przyniosą nam bardzo nierówną aurę. W południowej Polsce spodziewana jest pierwsza w tym roku fala upałów, której nie uda się jednak wedrzeć na północ. Prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski wyjaśnił, że jest to związane z systemem frontów atmosferycznych, który będzie przechodził nad Polską w niezbyt przyjemnym dla nas towarzystwie burz i ulew.

We wtorek pogoda nad Europą - i Polską - będzie bardzo zróżnicowana. Jak wyjaśnił w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, nad naszym krajem przebiegać będzie granica między ciepłymi masami powietrza, które na Bałkanach przyniosą temperaturę rzędu 35 stopni Celsjusza, a zalegającym nad Szkocją chłodem z wartościami zaledwie około 12 st. C.

Burze idą na Polskę

- Cały ten układ frontów atmosferycznych przesuwa się w naszą stronę - tłumaczył prezenter, wskazując na mapę. - Jest to sytuacja, która gwarantuje [ burze - przyp. red.].

We wtorek zjawiska atmosferyczne zapowiadają się niezbyt gwałtownie - wystąpią one głównie w południowo-wschodniej Polsce i będą miały łagodny charakter. Znacznie aktywniejsza jest strefa, która obecnie wędruje na wschód, a do Polski dotrze już w nocy z wtorku na środę. Noc i środa mogą zatem być burzowe i deszczowe.