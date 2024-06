Wiatr w burzach wiejący z prędkością nawet do 100 km/h. Pomarańczowe ostrzeżenia w całej Polsce

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla całego kraju. W większości regionów obowiązują alarmy drugiego stopnia przed burzami, którym lokalnie mogą towarzyszyć porywy wiatru do 100 km/h oraz opady gradu. Niemal w całej Polsce wciąż w mocy są ostrzeżenia przed wysoką temperaturą.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Dla części kraju wydano ostrzeżenia niższego stopnia w związku z upałem. Obowiązują one w województwach:

W tych miejscach temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 28 do 31 st. C.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Jak przekazał IMGW, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30-50 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru dochodzące do 80-90 kilometrów na godzinę, a lokalnie nawet do 100 km/h. Miejscami może padać grad.