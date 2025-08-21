Alert RCB. "Możliwe podtopienia"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert w związku z prognozowanymi nawalnymi opadami deszczu oraz burzami. Trafił on do mieszkańców kilku województw.

"Uwaga! Dziś i jutro (21/22.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - takie SMS-owe ostrzeżenia zostały rozesłane w związku z prognozowanymi obfitymi opadami deszczu i burzami. Alert RCB otrzymali odbiorcy w części województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego.

Przed niebezpiecznymi warunkami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegli przed możliwymi podtopieniami i zaapelowali o niezbliżanie się do wezbranych rzek oraz słuchanie poleceń służb.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze.

Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Autorka/Autor:fw

Źródło: RCB