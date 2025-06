Ulewy w Tatrach. Zamknięto Dolinę Strążyską

Ślisko na szlakach

Warunki do wędrowania po Tatrach są obecnie niekorzystne. Na niżej położonych szlakach jest mokro, ślisko i błotniście. W potokach utrzymuje się wysoki poziom wody, co powoduje miejscowe podtopienia szlaków - informują służby TPN. W wyższych partiach gór, powyżej 1900 m n.p.m., w zacienionych żlebach po stronie północnej nadal zalega twardy i zmrożony śnieg. Przemieszczanie się po takim terenie bez odpowiedniego sprzętu - raków, czekana i kasku - oraz bez umiejętności jego użycia może prowadzić do groźnych wypadków. Dodatkowym zagrożeniem w tej części gór jest niski pułap chmur, który znacznie ogranicza widoczność i utrudnia orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń.