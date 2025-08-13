To była magiczna noc. Perseidy na waszych zdjęciach

W nocy z wtorku na środę przypadło maksimum roju Perseidów - na niebie mogliśmy oglądać niezwykły spektakl. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia meteorów mknących nad naszymi głowami.

Perseidy to rój meteorów związany z kometą 109P/Swift-Tuttle. Każdego roku w lipcu i sierpniu ich orbita przecina się z ziemską, dając niezwykły spektakl. Minionej nocy (z wtorku 12 sierpnia na środę 13 sierpnia) przypadło maksimum roju Perseidów. Według różnych szacunków w naszym regionie mogliśmy liczyć na przelot około 30-40 meteorów na godzinę.

Meteory to zjawiska świetlne, towarzyszące przelatywaniu drobin materii z kosmosu w ziemskiej atmosferze. Drobiny te (meteoroidy) spalają się w górnych warstwach atmosfery. Do ich oglądania nie potrzeba lornetek ani teleskopów. Z wtorku na środę warunki do obserwacji nieba były bardzo dobre. Na Kontakt24 otrzymaliśmy wyjątkowe zdjęcia.

Jakie roje meteorów możemy oglądać w sierpniu

Perseidy nie są jedynym rojem meteorów aktywnym w sierpniu. Od 12 lipca do 23 sierpnia można dostrzec także Południowe delta Akwarydy. Ich maksimum przypadło 31 lipca z 25 meteorami na godzinę. Rój ten jest znany od starożytności, np. wspominano go już w 714 roku p.n.e. w Chinach. Współcześnie wiemy, iż jest związany z kometą P/2008 Y12 (SOHO).

Kilka kolejnych sierpniowych rojów ma dużo mniejszą liczbę zjawisk. Alfa Kaprikornidy można dostrzec od 3 lipca do 15 sierpnia, z maksimum pięciu zjawisk na godzinę 31 lipca. Rój ma związek z kometą 169P/NEAT.

Eta Erydanidy pojawiają się na niebie od 31 lipca do 19 sierpnia, z maksimum 7 sierpnia (3 zjawiska na godzinę). Ten rój ma z kolei związek z kometą C/1852K1 (Chacornac).

Od 3 do 29 sierpnia dostępne do obserwacji są także kappa Cygnidy. Maksimum mają 16 sierpnia z 3 zjawiskami w ciągu godziny. Przypuszcza się, że mają związek z planetoidą 2002 GJ8.

Natomiast na koniec sierpnia, do 28 sierpnia do 5 września, na niebie pojawiają się Aurygidy. W maksimum 1 września można odnotować do 10 zjawisk na godzinę. Aurygidy to szybkie meteory ze śladami związane z kometą C/1911 N1 (Kiess).

