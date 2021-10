Sztorm na Bałtyku. IMGW ostrzega

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z Biura Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, informują, że w środę na Morzu Bałtyckim może wystąpić sztorm. Według prognoz w Bałtyku Południowo-Wschodnim wiatr osiągnie od 7 do stopni 8, w porywach do 9 stopni w skali Beauforta. W Bałtyku Południowym siła wiatru wyniesie od 6 do 7 stopni, w porywach do 9 stopni w skali Beauforta.