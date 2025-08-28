Wodowskaz na Wiśle pokazał sześć centymetrów. Co, jeśli pokaże zero?

Zero na wodowskazie - co oznacza?

O co więc chodzi z zerem na wodowskazie? Przywołując definicję, Sebastian Szklarek wyjaśnił, że zero wodowskazu to umownie ustalony, stały poziom odniesienia, względem którego mierzy się stan wody w danym miejscu pomiarowym, np. rzece. Stan wody to wysokość lustra wody nad tym punktem zero, podawana w centymetrach, która określa napełnienie koryta wodnego. Badacz dodał, że jest to więc wartość względna i nie należy jej mylić z głębokością koryta, która jest mierzona od dna rzeki. - Poziom zero wodowskazu jest najczęściej ustawiany tak, aby ten punkt odniesienia był poniżej najniższych notowanych głębokości koryta w miejscu ulokowania wodowskazu. Zdarzyć się jednak może, że z powodu procesów naturalnych (erozja wgłębna) czy antropogenicznych (regulacja koryta zwiększająca erozję wgłębną kosztem erozji bocznej, pogłębianie koryta, wydobywanie piasku i inne) powodują, że dno rzeki obniża się poniżej zera wodowskazu (punktu odniesienia). Mamy wtedy ujemne wartości na wodowskazie. Taka sytuacja jest z wodowskazem na warszawskich bulwarach - tłumaczył. Ekohydrolog dodał, że w przypadku tego wodowskazu na czynnik szybkiej erozji nakłada się też - spowodowany deficytem opadów - niski stan wód w rzekach na południu kraju, czyli powyżej warszawskiego odcinka Wisły. - Przy okazji wątku zera wodowskazu warto też zaznaczyć, że tak samo, jak zero na nim nie oznacza wyschniętej rzeki, tak samo susza hydrologiczna nie oznacza, że w korycie rzeki nie ma wody. Obie informacje mówią nam o tym, że w danym miejscu mamy poziom wody niższy niż średnia z pomiarów wieloletnich. W przypadku dużych rzek oznacza to niższy poziom wody, niż należałoby się spodziewać o danej porze roku, ale nie puste koryto. Natomiast jeżeli na dużych rzekach mamy suszę (niskie stany czy przepływy) zapewne oznacza to, że wiele małych cieków w ich zlewniach może być suchych - podkreślił Sebastian Szklarek.