Pogodowa sensacja

Pierwsze oznaki termicznej anomalii można było zaobserwować już w nocy. Jak wynika z danych IMGW, w niedzielę o godzinie 20 w Karpaczu termometry stacji meteorologicznej pokazywały 12,4 stopnia Celsjusza. Godzinę później temperatura wzrosła do 16 st. C, a o godzinie 4 w poniedziałek było to już 16,9 st. C.