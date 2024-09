Co z falą kulminacyjną na Wiśle? Prognozy

Poziom wody w Wiśle powoli się stabilizuje. Choć w górnym biegu rzeki nadal przekroczone są stany ostrzegawcze i alarmowe, to pojawiają się pierwsze spadki. Fala wezbraniowa znajduje się obecnie w okolicach Sandomierza.

- W tej chwili stan wody wynosi 355 centymetrów. To jest stan wysoki i nie powinno być przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych - przekazał w rozmowie z tvnmeteo.pl Michał Sikora, hydrolog i synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Według najnowszych prognoz największe wzrosty w tej chwili będą występować od ujścia Raby, która przepływa przez woj. małopolskie. - One są w strefie stanów wysokich. Jeszcze na górnej Wiśle są przekroczone stany alarmowe i ostrzegawcze - poinformował ekspert.

Zalane tereny we wsi Skidziń w woj. małopolskim - zdjęcie wykonane 15 września

Zalane tereny we wsi Skidziń w woj. małopolskim - zdjęcie wykonane 15 września PAP/Michał Meissner

Sytuacja na Lubelszczyźnie

Według lubelskich służb fala kulminacyjna na Wiśle dotrze na Lubelszczyznę w ciągu kilku dni. - Spodziewamy się, że będą wzrosty na Wiśle. Pewnie w ciągu około tygodnia ta woda, która jest teraz znacznie wyższa w Krakowie i Oświęcimiu, do nas przyjdzie. Czas dotarcia do nas fali powodziowej jest dosyć spory, ale będziemy mogli to powiedzieć z kilkudniowym wyprzedzeniem - poinformował st. bryg. Zenon Pisiewicz.