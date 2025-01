Ponad 900 interwencji, tysiące odbiorców bez prądu. Bilans sobotniego ataku zimy

Do godziny 21 w sobotę strażacy w całym kraju odebrali 913 zgłoszeń związanych z intensywnymi opadami śniegu - poinformował st. bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego PSP. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie woj. pomorskiego (526), w tym na terenie powiatów wejherowskiego (195), bytowskiego (119), kartuskiego (61), puckiego (40), słupskiego (38) oraz lęborskiego (35). Działania polegały na usuwaniu połamanych drzew oraz pomocy w kolizjach drogowych.

Interwencje na Pomorzu Zachodnim

Pełne ręce roboty mieli w sobotę ochotnicy z OSP Złocieniec w powiecie drawskim (woj. zachodniopomorskie). W godzinach popołudniowych wyjechali do interwencji przy ul. Pancerniaków, gdzie konar drzewa złamał się pod ciężarem śniegu. Gałąź spadła na linie energetyczne i zaczęła się palić. W ciągu dnia ochotnicy zabezpieczyli także drzewo, które przewróciło się na linię energetyczną na trasie między miejscowościami Złocieniec i Siecino.

W ciągu dnia ochotnicy pomagali również kierowcy ciężarówki usunąć jego pojazd z przejazdu kolejowego. Strażacy ochotnicy wracali z usuwania powalonego drzewa z trasy między miejscowościami Stawno i Kranisk. Zobaczyli, że na drodze krajowej 20, na przejeździe kolejowym w Złocieńcu, stoi ciężarówka, a jej kierowca ma problem, żeby przejechać przez ten przejazd, co spowodowane było zalegającym na drodze śniegiem.

Kilka godzin po tym zdarzeniu okazało się, że kierowca, któremu pomogli strażacy z OSP, pomagał kobiecie, której auto wypadło z drogi i utknęło w rowie. To zdarzenie z kolei miało miejsce w gminie Węgorzyno. Kierowca ten zatrzymał się, pomógł kobiecie wydobyć pojazd. Nie odniosła ona obrażeń.

Tysiące odbiorców bez prądu

Prawie 100 brygad Pogotowia Energetycznego od sobotniego poranka usuwało skutki awarii masowej wywołanej opadami ciężkiego, mokrego śniegu. " Energetycy pracują non stop nad przywróceniem zasilania, ale intensywne opady śniegu powodują kolejne uszkodzenia sieci i awarie, a także utrudniają wykonywanie napraw" - podała spółka.

Niebezpiecznie w Świnoujściu

Stan wody w porcie w Świnoujściu przekroczył o 40 cm stan alarmowy (580 cm). Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. - To za sprawą silnego wiatru o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h. Wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego i północnego i powoduje napór wody z Bałtyku - przekazał Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu. Sytuacja była monitorowana przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. O problemach informowała także Prezydent Miasta Świnoujście Joanna Agatowska.