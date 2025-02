"Mam nagranie czegoś bardzo wyjątkowego"

"Dowód na to, że kosmos nie tylko wygląda epicko, ale też potrafi nieźle huknąć! Mam nagranie czegoś bardzo wyjątkowego - akustycznych efektów wejścia w atmosferę Falcona 9!" - przekazał w mediach społecznościowych Karol Wójcicki na swoim profilu "Z głową w gwiazdach".

Nie fajerwerki, nie myśliwiec

Wójcicki przekazał, że sam usłyszał zaskakujący huk. "To nie były fajerwerki, nie był to też przelatujący myśliwiec - to tak zwany sonic boom, czyli grom dźwiękowy, wywołany przez fragmenty rakiety SpaceX, które wracały z orbity i spektakularnie spalały się nad Wielkopolską" - poinformował.