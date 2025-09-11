Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazała w czwartek około godziny 21.30 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad zachodnie regiony kraju wkroczył znad Niemiec umiarkowanie aktywny front chłodny. Rozwijają się burze.

Gdzie jest burza?

Grzmi w województwach:

zachodniopomorskim , w rejonie miast: Międzyzdroje, Wolin, Kamień Pomorski, Nowogard, Dobra, Łobez, Węgorzyno, Drawsko Pomorskie, Tuczno. Wyładowania idą na wschód na Trzebiatów, Kołobrzeg, Resko, Białogard, Tychowo, Świdwin, Połczyn-Zdrój, Wałcz;

wielkopolskim, w okolicy Krzyża Wielkopolskiego i Wielenia. Zjawiska kierują się na Trzciankę.

Burzom o umiarkowanym natężeniu towarzyszą opady deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru dochodzące do 60-70 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz