Subskrybuj
Polska

Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów

Burza, noc, pioruny, Polska
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Gdzie jest burza? W czwartek 11.09 wieczorem grzmi w części kraju. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i silny wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak przekazała w czwartek około godziny 21.30 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad zachodnie regiony kraju wkroczył znad Niemiec umiarkowanie aktywny front chłodny. Rozwijają się burze.

Gdzie jest burza?

Grzmi w województwach:

  • zachodniopomorskim, w rejonie miast: Międzyzdroje, Wolin, Kamień Pomorski, Nowogard, Dobra, Łobez, Węgorzyno, Drawsko Pomorskie, Tuczno. Wyładowania idą na wschód na Trzebiatów, Kołobrzeg, Resko, Białogard, Tychowo, Świdwin, Połczyn-Zdrój, Wałcz;
  • wielkopolskim, w okolicy Krzyża Wielkopolskiego i Wielenia. Zjawiska kierują się na Trzciankę.

Burzom o umiarkowanym natężeniu towarzyszą opady deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru dochodzące do 60-70 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz

Prognoza
Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki

