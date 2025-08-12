Foczy relaks nad Bałtykiem. 800 zwierząt na jednym nagraniu

Foki wylegiwały się w okolicach plaży w Mikoszewie (woj. pomorskie). To jedyne miejsce, gdzie możemy zobaczyć w Polsce te ssaki w środowisku naturalnym. Dla wielu osób zaskoczeniem może być imponująca liczba osobników, jaką uchwycono na nagraniu.

W sieci pojawiło się nagranie pokazujące bałtyckie foki wylegujące się na piaskowej łasze niedaleko plaży w Mikoszewie (woj. pomorskie).

"Foczki z Mikoszewa. Słodka rodzinka" - napisali autorzy nagrania z profilu Hello Mierzeja. Jak przekazali w rozmowie z tvnmeteo.pl, grupa liczyła około 800 osobników.

Mewia i focza łacha

Foka szara (Halichoerus grypus) to największy z trzech gatunków bałtyckich fok. Z danych udostępnionych przez Fokarium - Stację Morską Uniwersytetu Gdańskiego wynika, że w 2021 roku liczebność bałtyckiej populacji wynosiła około 42 tys. osobników.

W Polsce dzikie foki występują jedynie w okolicach rezerwatu Mewia Łacha na Wyspie Sobieszewskiej, położonego w ujściu Wisły. Regularnie można spotkać tam grupy liczące od kilkudziesięciu do nawet 900 osobników. Zwierzęta można podziwiać podczas specjalnych rejsów lub z wież obserwacyjnych, ale pamiętajmy, że należy zostawić je w spokoju.

Autorka/Autor:ast

Źródło: Hello Mierzeja, Fokarium UG