Dziura w niebie. Rzadkie zjawisko nad Białymstokiem

"W godzinach porannych zaobserwowałem zjawisko cavum, które trwało około 30 minut, później zanikło. Choć nie było bardzo efektowne, to i tak przykuło moją uwagę" - napisał Reporter24.

Zjawisko cavum

Zjawisko cavum występuje rzadko. Jest to dobrze wyrażona, zazwyczaj okrągła dziura w cienkiej warstwie mocno przechłodzonej chmury piętra średniego lub wysokiego. Z wnętrza tak zwanego otworu wypada virga (opad niedocierający do powierzchni ziemi) bądź chmura Cirrus w postaci włóknistych kosmyków. Zjawisko to pojawia się, gdy w atmosferze nie występują gwałtowne ruchy i powietrze jest czyste, a temperatura spada bardzo nisko.