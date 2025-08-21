Ciekawe chmury zawisły nad Sopotem. Zwiastują zmianę pogody

W czwartkowy poranek chmury na niebie w Sopocie wyglądały na tyle spektakularnie, że na antenie TVN24 zachwycali się nimi Robert Kantereit i Dorota Gardias.
- Widziałem w życiu dużo wschodów słońca nad morzem i zazwyczaj jest pięknie, ale coś takiego jak teraz rzadko się zdarza (...) wygląda to tak, jakby grafik komputerowy nad tym pracował - powiedział w programie "Wstajesz i wiesz" dziennikarz i prezenter telewizyjny Robert Kantereit.
Jakie chmury pojawiły się nad Sopotem?
Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, niezwykły widok stworzyły chmury piętra średniego Altocumulus, powstające w efekcie ruchów falowych. Była to najbardziej popularna i najczęściej występująca ich odmiana - Altocumulus Stratiformis.
- Występują zazwyczaj na wysokości około 3000-5000 metrów i składają się z kropelek wody. Układają się zazwyczaj w dość rozległe, warstwowe pokrywy zbudowane z małych, białych lub szarawych "łuseczek" czy płatów, które często tworzą charakterystyczne szeregi lub pasma - powiedział ekspert.
Damian Zdonek dodał, że obserwując je na niebie, można oczekiwać zmiany warunków atmosferycznych. Najczęściej chmury Altocumulus wiążą z pogorszeniem pogody, gdyż mogą poprzedzać zbliżającą się strefę frontową i nadchodzące opady deszczu.
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Dorota Gardias