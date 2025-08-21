Ciekawe chmury zawisły nad Sopotem. Zwiastują zmianę pogody

W czwartkowy poranek chmury na niebie w Sopocie wyglądały na tyle spektakularnie, że na antenie TVN24 zachwycali się nimi Robert Kantereit i Dorota Gardias.

- Widziałem w życiu dużo wschodów słońca nad morzem i zazwyczaj jest pięknie, ale coś takiego jak teraz rzadko się zdarza (...) wygląda to tak, jakby grafik komputerowy nad tym pracował - powiedział w programie "Wstajesz i wiesz" dziennikarz i prezenter telewizyjny Robert Kantereit.

Chmury Altocumulus Stratiformis nad Sopotem Dorota Gardias

Jakie chmury pojawiły się nad Sopotem?

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, niezwykły widok stworzyły chmury piętra średniego Altocumulus, powstające w efekcie ruchów falowych. Była to najbardziej popularna i najczęściej występująca ich odmiana - Altocumulus Stratiformis.

- Występują zazwyczaj na wysokości około 3000-5000 metrów i składają się z kropelek wody. Układają się zazwyczaj w dość rozległe, warstwowe pokrywy zbudowane z małych, białych lub szarawych "łuseczek" czy płatów, które często tworzą charakterystyczne szeregi lub pasma - powiedział ekspert.

Damian Zdonek dodał, że obserwując je na niebie, można oczekiwać zmiany warunków atmosferycznych. Najczęściej chmury Altocumulus wiążą z pogorszeniem pogody, gdyż mogą poprzedzać zbliżającą się strefę frontową i nadchodzące opady deszczu.

