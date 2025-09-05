Ulewa w Skarżysku-Kamiennej Źródło: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Sebastian

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w piątek przez Polskę przechodzą Burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alerty przed wyładowaniami i silnym deszczem w większości kraju. Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców kilkunastu województw przed groźną aurą.

Potężna ulewa w Lęborku

W piątek ulewy nawiedziły województwo pomorskie. Na zdjęciach przesłanych przez Reportera24 widać sytuację w Lęborku, w którym woda zalała ulicę pod wiaduktem, utrudniając kierowcom poruszanie się po mieście.

WIDZIAŁEŚ COŚ CIEKAWEGO? PODZIEL SIĘ TYM POPRZEZ KONTAKT24

- Mieliśmy osiem interwencji związanych z ulewami i podtopieniami. Interwencje dotyczyły głównie wypompowywania wody z piwnic i wiaduktów - poinformował st. kpt. Marcin Elwart, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku.

Ulewa w Lęborku Ulewa w Lęborku Źródło: Kontakt24 - Manhattan Ulewa w Lęborku Źródło: Kontakt24 - Manhattan Ulewa w Lęborku Źródło: Kontakt24 - Manhattan Ulewa w Lęborku Źródło: Kontakt24 - Manhattan Ulewa w Lęborku Źródło: Kontakt24 - Manhattan Ulewa w Lęborku Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Lało także w Gdańsku. Na materiale dostarczonym przez Reportera24 widać oberwanie chmury w stolicy województwa pomorskiego.

Oberwanie chmury w Gdańsku Źródło: janb/Kontakt24

Ściana deszczu w Skarżysku-Kamiennej

Piątkowe burze nawiedziły także województwo świętokrzyskie, w tym Skarżysko-Kamienną. Sieć Obserwatorów Burz opublikowała w swoich mediach społecznościowych materiał, na którym widać intensywne opady deszczu z gradem.

>>> SPRAWDŹ, GDZIE AKTUALNIE GRZMI

Grad padał także w Małopolsce, między innymi w miejscowości Zalasowa.

Grad we wsi Zalasowa Źródło: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Magda