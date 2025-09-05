Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w piątek przez Polskę przechodzą Burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alerty przed wyładowaniami i silnym deszczem w większości kraju. Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców kilkunastu województw przed groźną aurą.
Potężna ulewa w Lęborku
W piątek ulewy nawiedziły województwo pomorskie. Na zdjęciach przesłanych przez Reportera24 widać sytuację w Lęborku, w którym woda zalała ulicę pod wiaduktem, utrudniając kierowcom poruszanie się po mieście.
WIDZIAŁEŚ COŚ CIEKAWEGO? PODZIEL SIĘ TYM POPRZEZ KONTAKT24
- Mieliśmy osiem interwencji związanych z ulewami i podtopieniami. Interwencje dotyczyły głównie wypompowywania wody z piwnic i wiaduktów - poinformował st. kpt. Marcin Elwart, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku.
Ulewa w Lęborku
Lało także w Gdańsku. Na materiale dostarczonym przez Reportera24 widać oberwanie chmury w stolicy województwa pomorskiego.
Ściana deszczu w Skarżysku-Kamiennej
Piątkowe burze nawiedziły także województwo świętokrzyskie, w tym Skarżysko-Kamienną. Sieć Obserwatorów Burz opublikowała w swoich mediach społecznościowych materiał, na którym widać intensywne opady deszczu z gradem.
>>> SPRAWDŹ, GDZIE AKTUALNIE GRZMI
Grad padał także w Małopolsce, między innymi w miejscowości Zalasowa.
Autorka/Autor: kp
Źródło: Kontakt24, Sieć Obserwatorów Burz
Źródło zdjęcia głównego: Lębork2025/Kontakt24