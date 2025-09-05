Logo TVN24
Polska

Burze w Polsce. Samochody pływały w Lęborku

Ulewa w Lęborku
Ulewa w Skarżysku-Kamiennej
Źródło: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Sebastian
W piątek przez Polskę przetaczają się burze. Miejscami zjawiska są na tyle intensywne, że z nieba spływały strugi deszczu. Działo się między innymi w Skarżysku-Kamiennej. Od naszych czytelników otrzymaliśmy też materiały z Lęborka, gdzie samochody pływały po niektórych ulicach.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w piątek przez Polskę przechodzą Burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alerty przed wyładowaniami i silnym deszczem w większości kraju. Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców kilkunastu województw przed groźną aurą.

Potężna ulewa w Lęborku

W piątek ulewy nawiedziły województwo pomorskie. Na zdjęciach przesłanych przez Reportera24 widać sytuację w Lęborku, w którym woda zalała ulicę pod wiaduktem, utrudniając kierowcom poruszanie się po mieście.

WIDZIAŁEŚ COŚ CIEKAWEGO? PODZIEL SIĘ TYM POPRZEZ KONTAKT24

- Mieliśmy osiem interwencji związanych z ulewami i podtopieniami. Interwencje dotyczyły głównie wypompowywania wody z piwnic i wiaduktów - poinformował st. kpt. Marcin Elwart, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku.

Ulewa w Lęborku

Ulewa w Lęborku
Ulewa w Lęborku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Ulewa w Lęborku
Ulewa w Lęborku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Ulewa w Lęborku
Ulewa w Lęborku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Ulewa w Lęborku
Ulewa w Lęborku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Ulewa w Lęborku
Ulewa w Lęborku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Ulewa w Lęborku
Ulewa w Lęborku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Lało także w Gdańsku. Na materiale dostarczonym przez Reportera24 widać oberwanie chmury w stolicy województwa pomorskiego.

Oberwanie chmury w Gdańsku
Źródło: janb/Kontakt24

Ściana deszczu w Skarżysku-Kamiennej

Piątkowe burze nawiedziły także województwo świętokrzyskie, w tym Skarżysko-Kamienną. Sieć Obserwatorów Burz opublikowała w swoich mediach społecznościowych materiał, na którym widać intensywne opady deszczu z gradem.

>>> SPRAWDŹ, GDZIE AKTUALNIE GRZMI

Grad padał także w Małopolsce, między innymi w miejscowości Zalasowa.

Grad we wsi Zalasowa
Grad we wsi Zalasowa
Źródło: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Magda

Autorka/Autor: kp

Źródło: Kontakt24, Sieć Obserwatorów Burz

Źródło zdjęcia głównego: Lębork2025/Kontakt24

pogoda
