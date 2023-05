Burze w Polsce. Zmarł mężczyzna rażony piorunem

Tragedia w Palczy w województwie małopolskim. We wtorek po południu doszło do śmiertelnego wypadku. 30-letni mężczyzna został porażony piorunem. Nie udało się go uratować.

We wtorek w części kraju we znaki dają się burze. W miejscowości Palcza w powiecie suskim w Małopolsce doszło do śmiertelnego wypadku. 30-letni mężczyzna wykonywał prace gospodarcze, kiedy poraził go piorun.

Nie udało się go uratować

Jak przekazał portal sucha24.pl, tragedia wydarzyła się krótko po godzinie 14 we wtorek. - Doszło tam do porażenia mężczyzny piorunem. Doszło do zatrzymania krążenia. Obecne na miejscu służby podjęły działania - relacjonował mł. bryg. Łukasz Białończyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, cytowany przez portal.

Według najnowszych informacji mimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować.

Burzowo i niebezpiecznie

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, wtorkowe popołudnie stało pod znakiem gwałtownych zjawisk. Wyładowania wędrowały przez Małopolskę, a towarzyszyły im intensywne opady oraz silniejsze porywy wiatru.

Przed niebezpieczną aurą ostrzegają także synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują alarmy przed ulewami i przymrozkami.

