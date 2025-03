Bocian czarny przyleciał do Nadleśnictwa Szczecinek

Bocian czarny to jeden z najbardziej nieuchwytnych polskich ptaków. Jak przekazało Nadleśnictwo Szczecinek, w ich rejon powrócił już właśnie ten gatunek ptaka. Udało się go dostrzec już 6 marca. "To naprawdę bardzo, bardzo szybko" - przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Poznajcie bociana czarnego

Bociany czarne (Ciconia nigra) to dalecy kuzyni bocianów białych. Jednak w porównaniu do nich są jeszcze bardziej płochliwe. Na lęgi wybierają najczęściej miejsca położone w głębi lasu i to w okolicach wody. Cieki, jeziora, stawy czy rozlewiska zapewniają im miejsce do żerowania.