Trudne warunki w części kraju. Ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz

W wymienionych regionach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17 st. C do -15 st. C, lokalnie spadek temperatury do -19 st. C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -7 st. C do -3 st. C. Wiatr będzie wiał ze średnią prędkością od 5 km/h do 10 km/h.