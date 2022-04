Niż Renata i wyż Spiro kształtują pogodę w Polsce

Pogoda w Polsce. Przymrozki o poranku

W sobotę około godziny 6.30 było na ogół pogodnie, tylko na wschodzie Polski pojawiło się więcej chmur. Na Suwalszczyźnie, Mazurach oraz w Bieszczadach popadał deszcz. Termometry pokazały -5 stopni Celsjusza na Śnieżce, a -3 st. C na Kasprowym Wierchu. W Katowicach temperatura wyniosła -2 st. C, w Łodzi, Wieluniu, Opolu na termometrach odnotowano -1 st. C. W Gdańsku, Elblągu, Mikołajkach termometry wskazały 7 st. C.