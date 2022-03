W weekend wyż przyniesie ciepło i pogodną aurę. Później powrócą zimowe opady

Weekend zapowiada się pogodnie. W nadchodzącym tygodniu temperatura może sięgnąć 13 stopni Celsjusza, ale w części kraju znów pojawią się opady deszczu ze śniegiem. W górach dosypie 10-20 nawet centymetrów śniegu.

Polska pozostaje w zasięgu rozległego wyżu Noe z centrum przemieszczającym się nad wschodnią Polską na południe, w kierunku Karpat. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, z północy napływa zimne powietrze pochodzenia arktycznego, tylko nad zachodnie regiony wciśnie się cieplejsze powietrze polarne.

W kolejnych dniach kraj pozostanie pod wpływem wyżu rozciągającego się od Skandynawii po Bałkany. Zimne powietrze będzie od wschodu wypierane przez łagodniejsze masy powietrza polarnego.

W połowie tygodnia rozwinie się na krótko nad środkową Europą układ niżowy niosący chmury i opady deszczu ze śniegiem. Po nim możliwa jest rozbudowa kolejnego zimnego wyżu nad północną i środkową Europą, który zahamuje ciepłą wiosnę.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie północny, poza tym południowo wschodni.

Niedziela zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Podkarpaciu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Pomorzu. Powieje południowo-wschodni i wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Śląsku. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Na wtorek synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północnym zachodzie Polski popada słaby deszcz o sumie do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Śląsku. Wiatr z kierunków południowych, będzie wiał słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Pogoda na środę

W środę wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Prognozuje się opady deszczu ze śniegiem do 10 l/mkw., w górach sypnie nawet 10-20 centymetrów śniegu. Tylko na Pomorzu nie popada. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Podkarpaciu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl