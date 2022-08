Pogoda na jutro - środa, 10.08. Noc miejscami mglista, za dnia sporo chmur

W ciągu nocy na przeważającym obszarze kraju wystąpią rozpogodzenia. We wschodniej Polsce przejściowo prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a na północy mogą dodatkowo pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200-500 metrów. Termometry pokażą od 10 st. C na północnym wschodzie kraju do 14 st. C na zachodzie. Z uwagi na napływ chłodnego powietrza oraz liczne rozpogodzenia, miejscami temperatura powietrza może być niższa. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr.