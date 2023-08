Pogoda na dziś - piątek 11.08. Niewiele chmur, od 21 do 25 stopni

W piątek możemy spodziewać się małej i umiarkowanej ilości chmur, tylko na północy zachmurzenie może być duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej, przez 23/24 st. C w centrum kraju, do 24/25 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce. Powieje z zachodu i północnego zachodu, słabo i umiarkowanie.