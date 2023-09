Pogoda na 16 dni: jak długo potrwa fala gorąca

Wyż, który rządzi europejską pogodą, trzyma się mocno i zanim osłabnie, to jeszcze będzie sprowadzać do Polski kolejne masy gorącego powietrza. Podobnie zresztą wygląda sytuacja w wielu innych krajach nie tylko w centrum kontynentu, ale także na zachodzie i południu, a nawet częściowo w Skandynawii, bo wszędzie tu dociera wyjątkowo ciepłe - jak na wrzesień - powietrze z północnej Afryki. Warto jednak zwrócić uwagę na chłodniejsze powietrze, które na początku tygodnia zsunie się z północy w kierunku Wielkiej Brytanii. To właśnie ta zimniejsza masa powietrza, poprzedzona frontem atmosferycznym, dotrze do nas za kilka dni, po osłabnięciu wyżu (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Do środy włącznie możemy spodziewać się wyjątkowo wysokiej temperatury jak na schyłek lata - na południu kraju nadal będzie około 30 stopni Celsjusza. Później, od czwartku, zrobi się chłodniej i wtedy na północy będzie nieco mniej niż 20 stopni Celsjusza, a w pozostałych regionach do 23-24 st. C. Kolejna fala chłodniejszego powietrza może przyjść do nas po 20 września i wtedy najwyższa temperatura, jakiej możemy oczekiwać to 21-22 st. C, a najniższa w ciągu dnia to będzie 16-17 st. C.