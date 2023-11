Wielkie układy niżowe będą rządzić pogodą w Polsce. 11 listopada mocniej popada

Polska w najbliższych dniach nadal będzie znajdować się pod wpływem wielkich układów niżowych. W wielu regionach kraju popada, ale jest też szansa na rozpogodzenia. 11 listopada, czyli w Święto Niepodległości, przez kraj przemieszczać się będzie strefa opadów. Temperatura tego sięgnie 10 stopni.

Polska znajduje się pod wpływem układów niżowych rozciągających się nad północnym Atlantykiem i Skandynawią. Dodatkowo południowe krańce kraju są w zasięgu deszczowego układu niżowego, wędrującego znad Bałkanów w kierunku Ukrainy - poinformowała we wtorek synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że Europa Środkowa pozostaje w strumieniu płynącego z zachodu wilgotnego powietrza polarnego.

W kolejnych dniach pozostaniemy w zasięgu wielkich układów niżowych. Ich centra wędrować mają znad Atlantyku w kierunku Morza Północnego i Europy Środkowej, zaciągając na chwilę w czwartek nieco cieplejsze powietrze z południa. Ale w weekend przemieści się w naszym kierunku deszczowy niż znad Włoch, niosący dość obfite opady i ściągający z północy zimniejsze powietrze, w którym temperatura nie przekroczy 10 stopni Celsjusza. Szansa na większe ciepło pojawi się dopiero w połowie miesiąca.

Sytuacja baryczna nad Europą DWD

Pogoda na środę

Środa przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na północy i w centrum kraju prognozuje się opady deszczu i mżawki o sumie 1-5 litrów na metr kwadratowy. Deszcz pojawi się okresami również w Małopolsce i na Podkarpaciu - rzędu 5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu, przez 9-10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Okresami będzie dość silny, na zachodzie i północy w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza temperatury na okres 8-12.11 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek czeka nas duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na południu możliwe są rozpogodzenia. Miejscami na Pomorzu, Kujawach i Warmii popada słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 10-11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h.

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Na Śląsku spadnie deszcz rzędu 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C w centrum kraju i na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza opadów na okres 8-12.11 ventusky.com

Pogoda na sobotę, 11 listopada, i niedzielę

W sobotę, czyli w Święto Niepodległości, wystąpi duże zachmurzenie. Poza tym od południa w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu o sumie 10-20 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 6 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zmieniających się, będzie słaby i umiarkowany.

Na niedzielę prognozuje się duże zachmurzenie z przejaśnieniami na południu Polski. Na Śląsku możliwe będą zanikające opady. W pozostałej części kraju okresami popada deszcz o sumie 5-10 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 6 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na południu. Zachodni i północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami dość silny.

Prognoza porywów wiatru na okres 8-12.11 ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl