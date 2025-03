Takie zjawisko na Neptunie udało się uchwycić pierwszy raz

Dzięki wykorzystaniu Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST) udało się uwiecznić zorzę na Neptunie na zdjęciu. To pierwszy raz, kiedy uchwycono to zjawisko na tej planecie. Wcześniej zaobserwowano je na innych gazowych olbrzymach Układu Słonecznego.

Na nowych zdjęciach z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST) po raz pierwszy udało się uchwycić zorzę polarną na Neptunie. Teleskop dostrzegł to zjawisko w podczerwieni. Tworzą je "egzotyczne" cząsteczki, znane jako kationy trójwodorowe. Wyniki badania opublikowano 26 marca w czasopiśmie naukowym "Nature".

Zorza na Neptunie

Zorze powstają, gdy energetyczne, naładowane cząstki pędzące ze Słońca zostają złapane w pole magnetyczne planety. Pole to kieruje cząstki w stronę biegunów magnetycznych planety, tam zderzają się one z gazami w atmosferze, a w konsekwencji doprowadzają do świecenia.